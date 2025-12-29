Daniele De Rossi affronta per la prima volta la Roma da avversario, e l'Olimpico gli dedica una coreografia da brividi. Nel prepartita del match tra giallorossi e Genoa, l'attuale allenatore del Grifone è stato omaggiato dallo stadio in cui ha trascorso la sua intera carriera da giocatore, a parte la breve parentesi finale al Boca Juniors, e in cui ha iniziato quella da allenatore.

Tutto è cominciato con un toccante video che ha ripercorso tutta la carriera in giallorosso di De Rossi, provocando gli applausi e i cori dell'Olimpico. Tanti abbracci per De Rossi in panchina, con Dybala e Mancini, tra gli altri, che si sono avvicinati per salutare il loro ex allenatore. Prima dell'inizio del match si è avvicinato anche Claudio Ranieri, ex tecnico proprio di De Rossi oggi dirigente della Roma.

La storia di De Rossi con la Roma

La carriera di De Rossi con la Roma si compone di 623 presenze e 64 gol, con l'addio che arriva nel 2019. Daniele vola a Buenos Aires per firmare con il Boca Juniors, realizzando un suo sogno. Dopo il ritiro nel gennaio del 2020 alla Bombonera, le strade di De Rossi e della Roma si sono incontrate di nuovo a inizio 2024, quando l'ex centrocampista è subentrato sulla panchina romanista dopo l'esonero di José Mourinho.

Dopo un'ottima seconda parte di stagione, conclusa con la qualificazione in Europa League, De Rossi è stato poi esonerato a settembre dello stesso anno, dopo sole quattro giornate dall'inizio della stagione successiva per divergenze con la dirigenza.