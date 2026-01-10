circle x black
De Rossi torna su Milan-Genoa: "La 'buca' di Pavlovic? Non siamo gli scemi del villaggio"

Il tecnico rossoblù ha commentato uno degli episodi più discussi dell'ultimo turno di campionato: "Dobbiamo farci rispettare"

Daniele De Rossi - Fotogramma/IPA
Daniele De Rossi - Fotogramma/IPA
10 gennaio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Daniele De Rossi non ci sta. Il tecnico del Genoa è tornato sull'ultima partita di campionato contro il Milan, pareggiata 1-1, con un rigore sbagliato in pieno recupero da Stanciu. Un penalty calciato alle stelle dal giocatore rossoblù, anche per colpa della 'buca' fatta sul dischetto da Pavlovic, che con una serie di calcetti ha rovinato il punto di battuta. "L'atteggiamento non mi è piaciuto. Un giocatore del Milan mi ha detto 'io voglio vincere', e lo posso capire. Ti attacchi a tutto. Ma da quella maglia, dallo spessore di quella maglia uno si aspetta altri comportamenti".

De Rossi: "Non siamo gli scemi del villaggio"

Prima della delicata sfida di campionato contro il Cagliari, De Rossi è tornato sul tema in conferenza stampa: "Io per primo in carriera ho avuto altri atteggiamenti, ma qui si parla di grandi giocatori e di una grande società. Vanno bene le proteste, ma poi facci battere il rigore. Lì l'arbitro avrebbe dovuto tutelarci. Il direttore di gara ha arbitrato bene, ma gli abbiamo fatto notare ciò che è successo. Noi potevamo essere più attenti, poi i rigori si sbagliano, succede. Il Milan è una grandissima società e San Siro un grandissimo stadio, ma noi non siamo gli scemi del villaggio. Dobbiamo farci rispettare".

