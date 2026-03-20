Andy Diaz vince la medaglia d'oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia. L'azzurro si impone con la misura di 17,47, davanti al giamaicano Jordan Scott (17,33) e all'algerino Yasser Triki (17,30), conservando il titolo iridato conquistato un anno fa a Nanchino. Diaz trionfa con il record stagionale ottenuto al primo salto. L'exploit iniziale gli permette di gestire la situazione con una serie all'insegna del controllo (16,91-passa-17,08-passa-nullo). Al settimo posto nel triplo il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90.

Nelle 21 edizioni dei Mondiali indoor solo un altro atleta italiano, Gennaro Di Napoli, aveva festeggiato due titoli: anche per lui consecutivi, sui 3000 metri nel 1993 e nel 1995.

"Siamo un'Italia vincente e l’azzurro mi porta fortuna. Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l’ho fatta", le parole di Diaz. "Due settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all’aperto -rivela il triplista azzurro-. Ci siamo detti di provare, perché non c’era niente da perdere, e di andare a fare quello che ci piace. Sono molto contento di dare un’altra medaglia all’Italia, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. E adesso è festa!".