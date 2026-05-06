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Champions League, oggi Bayern Monaco-Psg - Diretta

I bavaresi ospitano i parigini nella semifinale di ritorno

Kvicha Kvaratskhelia - Ipa/Fotogramma
Kvicha Kvaratskhelia - Ipa/Fotogramma
06 maggio 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg - in diretta tv e streaming - otto giorni dopo la partita dell'anno di scena al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d'andata. Si riparte dal 5-4 dei campioni d'Europa in carica, firmato dalle doppiette di Kvaratskhelia e Dembelé e dal gol di Joao Neves (reti di Kane, Olise, Upamecano e Luis Diaz per i tedeschi).

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La vincente della sfida sfiderà in finale l'Arsenal, che ha eliminato l'Atletico Madrid.

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