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Serie A, oggi Bologna-Inter - La partita in diretta

La squadra di Italiano ospita i campioni d'Italia

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
23 maggio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Inter, per l'ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d'Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall'Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all'ottavo posto.

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Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214).

Bologna-Inter è visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

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