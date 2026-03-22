Il Bologna ospita la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 22 marzo, i rossoblù sfidano i biancocelesti - in diretta tv e streaming - al Dall'Ara nella 30esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal trionfo in Europa League contro la Roma, battuta 4-3 all'Olimpico e valsa l'accesso ai quarti di finale del torneo, dopo aver vinto 1-0 in trasferta con il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Quella di Sarri invece ha battuto il Milan con lo stesso risultato in casa.