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I rossoblù ospitano i biancocelesti nella 30esima giornata di campionato
Il Bologna ospita la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 22 marzo, i rossoblù sfidano i biancocelesti - in diretta tv e streaming - al Dall'Ara nella 30esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal trionfo in Europa League contro la Roma, battuta 4-3 all'Olimpico e valsa l'accesso ai quarti di finale del torneo, dopo aver vinto 1-0 in trasferta con il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Quella di Sarri invece ha battuto il Milan con lo stesso risultato in casa.
Nel prossimo turno di Serie A, il Bologna sfiderà la Cremonese in trasferta mentre la Lazio ospiterà il Parma.