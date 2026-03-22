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Paris vince il SuperG di Lillehammer, un altro trionfo del campione azzurro

L'azzurro ripete la doppietta che aveva realizzato anche lo scorso anno sulla stessa pista Olympia

Paris vince il SuperG di Lillehammer, un altro trionfo del campione azzurro
22 marzo 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Immenso Dominik Paris che, dopo il successo nella discesa di sabato, oggi 22 marzo bissa nel SuperG con il tempo di 1.26.81 nelle finali di Coppa del mondo a Lillehammer. 'Domme' ripete la doppietta che aveva realizzato anche lo scorso anno sulla stessa pista Olympia, conquistando la sua vittoria n. 26 in carriera e l'ottava a Lillehammer a quasi 37 anni di età. Con lui sul podio gli austriaci Vincent Kriechmayr in 1.26.88 e Raphael Haaser in 1.27.19. Buona prova anche per Giovanni Franzoni che chiude in quinta posizoine in 1.27.67. Gli altri italiani vedono Mattia Casse 9/o in 1.28.23, Guglielmo Bosca 12/o in 1.28.60 e Christof Innerhofer 18/o in 1.28.77.

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