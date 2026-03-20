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Cagliari-Napoli 0-1, McTominay porta Conte al secondo posto

Gli azzurri hanno battuto i sardi nella 30esima giornata di campionato

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
Il Napoli - Ipa/Fotogramma
20 marzo 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince il Napoli. Oggi, venerdì 20 marzo, gli azzurri hanno battuto il Cagliari 1-0 nella trasferta della 30esima giornata di Serie A. A decidere il match il gol, al 2', di Scott McTominay. Con questo successo la squadra di Conte vola a 62 punti, sorpassando al secondo posto il Milan, ora a -2 e impegnato domani contro il Torino e a -6 dall'Inter capolista, impegnata nella trasferta contro la Fiorentina. Rimane invece a 30 il Cagliari, 15esimo in classifica e a +6 dalla zona rossa.

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Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà il Milan mentre il Cagliari affronterà in trasferta il Sassuolo.

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