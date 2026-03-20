Vince il Napoli. Oggi, venerdì 20 marzo, gli azzurri hanno battuto il Cagliari 1-0 nella trasferta della 30esima giornata di Serie A. A decidere il match il gol, al 2', di Scott McTominay. Con questo successo la squadra di Conte vola a 62 punti, sorpassando al secondo posto il Milan, ora a -2 e impegnato domani contro il Torino e a -6 dall'Inter capolista, impegnata nella trasferta contro la Fiorentina. Rimane invece a 30 il Cagliari, 15esimo in classifica e a +6 dalla zona rossa.

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà il Milan mentre il Cagliari affronterà in trasferta il Sassuolo.