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Serie A, oggi Cagliari-Napoli - Diretta

I sardi ospitano gli azzurri nella 30esima giornata di campionato

Alisson Santos - Ipa/Fotogramma
Alisson Santos - Ipa/Fotogramma
20 marzo 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra di Antonio Conte vola in trasferta a Cagliari - in diretta tv e streaming - per l'anticipo della 30esima giornata di campionato contro i sardi. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, mentre gli uomini di Pisacane hanno perso contro il Pisa.

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Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà il Milan mentre il Cagliari affronterà in trasferta il Sassuolo.

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