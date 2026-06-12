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Mondiali 2026, oggi Canada-Bosnia - Diretta

In campo a Montreal il gruppo B

Jonathan David - Ipa/Fotogramma
Jonathan David - Ipa/Fotogramma
12 giugno 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda giornata dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il Canada sfida la Bosnia - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del gruppo B, completato da Qatar e Svizzera, della rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. Si torna a giocare quindi dopo la giornata inaugurale del torneo che ha visto impegnato il gruppo A, composto da Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

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Stanotte invece, alle 4 italiane, gli Stati Uniti affrontano il Paraguay.

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mondiali 2026 canada bosnia canada bosnia canada bosnia diretta canada bosnia live
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