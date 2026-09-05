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US Open, oggi Cobolli-Blockx - Diretta

Il tennista azzurro sfida il belga nel terzo turno dello Slam americano

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
05 settembre 2026 | 17.45
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx, numero 34 del mondo - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana e Schoolkate, mentre Blockx ha superato Barrios Vera e Trungelliti.

In caso di passaggio del turno, Cobolli se la vedrà agli ottavi contro il vincente di Fritz-Cerundolo.

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