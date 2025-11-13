circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Fritz-De Minaur, oggi alle Atp Finals - Diretta

L'americano affronta l'australiano nell'ultima partita del gruppo Jimmy Connors

Taylor Fritz - Ipa/Fotogramma
Taylor Fritz - Ipa/Fotogramma
13 novembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Partite decisive alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, l'americano Taylor Fritz sfida l'australiano Alex De Minaur - in diretta tv e streaming - nell'ultimo match del gruppo Jimmy Connors. Entrambi sono reduci da due sconfitte: Fritz, dopo la vittoria dell'esordio contro Musetti, ha perso in tre set facendosi rimontare da Alcaraz, mentre De Minaur, sconfitto dallo spagnolo nella prima partita, è stato battuto con lo stesso punteggio dall'azzurro.

Il gruppo si completerà questa sera con il big match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fritz de minaur fritz de minaur fritz de minaur oggi fritz oggi de minaur oggi atp finals oggi fritz de minaur diretta atp finals diretta
Vedi anche
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza