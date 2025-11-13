circle x black
Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro affronta lo spagnolo nell'ultima partita del girone alle Atp Finals

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
13 novembre 2025 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, il tennista azzurro sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz - in diretta tv e streaming - nell'ultima partita del girone Jimmy Connors, con la lotta per la qualificazione in semifinale ancora apertissima. Musetti è reduce dall'entusiasmante vittoria contro Alex De Minaur, che ha rilanciato le sue speranze di passare il turno dopo la sconfitta all'esordio con Taylor Fritz. Alcaraz invece ha battuto sia l'australiano che l'americano nelle due partite precedenti.

Musetti-Alcaraz, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi, giovedì 13 novembre, non prima delle 20.30. I due tennisti si sono affrontati in otto precedenti, con lo spagnolo che conduce con un netto 7-1 nel parziale. L'ultimo incontro tra i due risale alla semifinale del Roland Garros, quando Musetti è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema fisico nel quarto set.

Musetti-Alcaraz, dove vederla in tv

Musetti-Alcaraz sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.

