Elon Musk: "L'Italia sta scomparendo"

Il magnate commenta i dati relativi alle nascite nel 2024

Elon Musk
Elon Musk
12 novembre 2025 | 22.29
Redazione Adnkronos
"L'Italia sta scomparendo". Elon Musk si esprime così con un tweet perentorio sul suo social X. Il magnate commenta un post del profilo Doge Designer, che ha circa 1,7 milioni di follower. Il profilo nel nickname ricorda il Doge, il Dipartimento per l'Efficienza governativa, guidato per circa 5 mesi da Musk nell'amministrazione del presidente Donald Trump.

Doge Designer afferma che "il tasso di natalità in Italia è sceso al minimo storico di 1,13 figli per donna, con solo 370.000 bambini nati l'anno scorso, il numero più basso dal 1861", snocciolando cifre relative al 2024. "Gli esperti avvertono che questo declino sta peggiorando e non mostra segni di ripresa, creando una seria sfida per la futura popolazione italiana", si legge nel post.

Musk, padre di 14 figli, da tempo accende i riflettori sulla crisi demografica: "Uno dei rischi maggiori per la civiltà è la bassa natalità. Se le persone non fanno più figli, la civiltà è destinata a crollare", ha detto e ripetuto in passato.

