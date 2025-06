L'Inter ha battuto 2-1 gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club. Oggi, sabato 21 giugno, i nerazzurri si sono imposti a fatica e in rimonta sui giapponesi, seguiti a Seattle da tanti - e rumorosi - tifosi, ribaltando il vantaggio, arrivato nel primo tempo, all'11', di Watanabe, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa dell'Inter e portare clamorosamente avanti i suoi.

La pressione dell'Inter, che colleziona anche una traversa con Lautaro Martinez, porta i suoi frutti soltanto nel finale. Al 78' è proprio Lautaro a girare in porta, con una bella rovesciata, un cross di Barella, mentre in pieno recupero, al 92', Valentin Carboni, al rientro in campo dall'infortunio, fa esplodere i nerazzurri e regala tre punti fondamentali in chiave qualificazione a Chivu. Con questo successo l'Inter vola a quota 4 punti in classifica e si prende momentaneamente la testa del gruppo E, aspettando il River Plate, impegnato nella notte contro il Monterrey. Rimane a 0, eliminato, l'Urawa Red Diamonds.

Nell'ultima giornata del girone l'Inter se la vedrà con gli argentini del River Plate, mentre i giapponesi sfideranno il Monterrey.