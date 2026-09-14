Dopo il ko di martedì scorso al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League, l'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 14 settembre, i nerazzurri ospitano l'Udinese a San Siro nell'ultimo match della quarta giornata di campionato. Nelle prime tre giornate la squadra di Chivu ha ottenuto tre vittorie contro Monza, Cagliari e Napoli, mentre i bianconeri friulani hanno pareggiato con il Como, sconfitto il Monza e perso con la Lazio.