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Continua il percorso degli Azzurri del ct De Giorgi nella rassegna continentale
Continua l’avventura dell’Italia agli Europei di pallavolo maschili 2026. Gli Azzurri, dopo aver iniziato la competizione battendo la Svezia a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, e aver vinto contro la Grecia sul parquet di Modena, si preparano a scendere in campo contro la Slovacchia oggi, domenica 13 settembre, sempre nella città ducale. Si comincia alle 21:05.
Dove vedere Italia-Slovacchia? Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.
Gli Azzurri torneranno in campo martedì 15 settembre alle 21:05, contro la Repubblica Ceca.