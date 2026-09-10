circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Europei pallavolo, oggi Italia-Svezia - Diretta

Esordio nella rassegna continentale per i ragazzi del ct De Giorgi che sfidano gli scandinavi a Napoli

Ferdinando De Giorgi - Ipa/Fotogramma
Ferdinando De Giorgi - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 19.59
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Esordio dell'Italvolley agli Europei. Oggi, giovedì 10 settembre, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi affrontano la Svezia a Napoli in piazza del Plebiscito alle ore 21.05. A sostenere gli azzurri un tifoso speciale il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Gli azzurri sono nella Pool A insieme agli scandinavi che affrontano oggi e a Repubblica Ceca, Slovenia, Grecia e Slovacchia.

Il prossimo impegno degli azzurri è previsto per sabato 12 settembre alle 21.05 contro la Grecia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
europei pallavolo italia svezia de giorgi mattarella ferdinando de giorgi napoli piazza del plebiscito
Vedi anche
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza