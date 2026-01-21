circle x black
Champions League, oggi Juve-Benfica - La partita in diretta

I bianconeri ospitano la squadra di Mourinho nella settima giornata della fase campionato

Locatelli - Fotogramma/IPA
21 gennaio 2026 | 20.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Benfica allo Stadium, nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti ha conquistato fin qui 9 punti e va a caccia degli ultimi punti per mettere al sicuro almeno la qualificazione ai playoff. Discorso più delicato per gli uomini di Mourinho, fermi a quota 6.

Dove vedere Juve-Benfica? La partita di Champions League sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Nell'ultima giornata di Champions, mercoledì 28 gennaio, i bianconeri affronteranno il Monaco in trasferta.

