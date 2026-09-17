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Europa League, oggi Juve-Nec - Diretta

I bianconeri ospitano la squadra olandese allo Stadium, nella prima giornata della fase campionato

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17 settembre 2026 | 20.05
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo per il suo esordio in Europa League. Oggi, giovedì 17 settembre, la squadra di Luciano Spalletti ospita il Nec all'Allianz Stadium nella prima giornata della seconda competizione europea per club. I bianconeri arrivano al match quattro giorni dopo la sconfitta per 3-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere Juventus-Nec? La partita di Europa League è visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

La Juve tornerà in campo in Europa League giovedì 15 ottobre, per la seconda partita della fase campionato contro il Celta Vigo (in trasferta).

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