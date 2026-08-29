circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Juve-Parma - Diretta

I bianconeri ospitano la squadra di Cuesta nella seconda giornata di campionato

Kolo Muani - IPA
Kolo Muani - IPA
29 agosto 2026 | 19.56
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 29 agosto, i bianconeri sfidano il Parma all'Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria dell'esordio in campionato contro il Frosinone, per 1-0. Gli uomini di Cuesta sono stati invece battuti, con lo stesso risultato, in casa dal Cagliari. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Juve-Parma? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La sfida si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Nella terza giornata di campionato, il Parma ospiterà il Monza domenica 6 settembre alle 20:45. La Juve affronterà invece il Milan allo Stadium alle 20:45.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Juventus Parma Juve Parma oggi
Vedi anche
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza