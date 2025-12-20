circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Cremonese 0-0, nessun gol all'Olimpico e Sarri frena

I biancocelesti hanno pareggiato con i lombardi nella 16esima giornata di campionato

Matteo Guendouzi - Ipa/Fotogramma
Matteo Guendouzi - Ipa/Fotogramma
20 dicembre 2025 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pareggia la Lazio. I biancocelesti hanno impattato 0-0 con la Cremonese oggi, sabato 20 dicembre, nella 16esima giornata di Serie A. Meglio i lombardi nel primo tempo, con la squadra di Sarri protagonista nella ripresa. Nel finale espulso Ceccherini per fallo da ultimo uomo su Cancellieri. Con questo pareggio la Lazio sale a 23 punti rimenendo all'ottavo posto, mentre la Cremonese raggiunge quota 21 e si piazza in 11esima posizione.

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio sfiderà l'Udinese in trasferta, mentre la Cremonese ospiterà il Napoli.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie a lazio lazio oggi cremonese lazio cremonese lazio dove vederla in tv lazio orario lazio cremonese dove vederla in tv lazio cremonese orario lazio diretta lazio live lazio cremonese diretta lazio cremonese live
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza