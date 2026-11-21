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I biancocelesti ospitano i salentini nella 12esima giornata di campionato
Oggi, sabato 21 novembre, la Lazio ospita il Lecce - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella sfida che apre la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso, prima in classifica a quota 27 punti (+1 sull'Inter e +2 sulla Roma) riparte dall'1-1 contro il Napoli, arrivato nell'ultimo turno prima della sosta.
Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio volerà a Torino per sfidare i granata di Abate, mentre il Lecce ospiterà l'Atalanta.