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Lazio-Parma 1-1, Noslin risponde a Delprato - Rivivi la partita

I biancocelesti vanno sotto nei primi minuti e agguantano il pari nella ripresa

Noslin - Fotogramma/IPA
Noslin - Fotogramma/IPA
04 aprile 2026 | 20.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lazio-Parma finisce 1-1. Oggi, sabato 4 aprile, i biancocelesti vengono fermati sul pari all'Olimpico da un ottimo Parma, in uno degli anticipi della 31esima giornata di Serie A. Al vantaggio degli ospiti con Delprato al 15', risponde Noslin al 77'. In classifica i biancocelesti restano ottavi con 44 punti, i gialloblù sono dodicesimi a quota 35.﻿

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Lazio-Parma 1-1

Dopo un inizio equilibrato e senza occasioni da una parte dall'altra, gli ospiti passano in vantaggio al 15' con Delprato, che supera Motta con un destro secco dopo un rimpallo sulla punizione di Valeri.

La musica cambia nel secondo tempo. In avvio di ripresa subito Nuno Tavares pericoloso a sinistra, ma Britschgi libera l'area. Al 78' arriva il pari della Lazio. Taylor serve Noslin che si porta palla sul destro va al tiro e beffa Suzuki grazie alla deviazione di Circati. La rete, di fatto, mette il punto alla partita. Negli ultimi minuti c'è da segnalare solo un episodio rivisto al Var dall'arbitro Marcenaro: i gialloblù chiedono rigore per un tocco di mano di Tavares, ma c'è un fuorigioco di Pellegrino a inizio azione. All'Olimpico, vince l'equilibrio.

Nella prossima giornata di campionato, il Parma affronterà il Napoli al Tardini domenica 12 aprile alle 15. La Lazio sarà invece impegnata al Franchi contro la Fiorentina, lunedì 13 aprile alle 20:45.

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