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Mondiali, oggi Messico-Sudafrica - Diretta

La partita inaugurale della Coppa del Mondo

Jimenez - Ipa/Fotogramma
Jimenez - Ipa/Fotogramma
11 giugno 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Iniziano oggi, giovedì 11 giugno, i Mondiali 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica (Gruppo A) - in diretta tv e streaming - allo stadio Azteca di Città del Messico. Un impianto glorioso, quello scelto per il primo match, che ha già ospitato due finali (nel 1970 e nel 1986). Curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010, proprio in Sudafrica.

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Alle 4 italiane Repubblica Ceca-Corea del Sud completerà la prima giornata del gruppo A.

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