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Serie A, oggi Milan-Lecce - Diretta

La squadra di Amorim ospita i salentini a San Siro

Pulisic - IPA
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20 settembre 2026 | 20.01
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 20 settembre, i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro nel posticipo della quinta giornata di campionato. La squadra di Amorim arriva dal pareggio contro la Lazio e dal ko in Europa League contro il Benfica, mentre i salentini hanno battuto il Monza al Via del Mare nell'ultimo turno. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Milan-Lecce? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Dopo la sosta, il Milan tornerà in campo domenica 11 ottobre alle 18, in trasferta contro il Sassuolo. Anche il Lecce scenderà in campo domenica 11 ottobre, ospitando alle 15 il Bologna al Via del Mare.

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