I rossoneri sono stati battuti dai friulani nella 32esima giornata di campionato

Cade il Milan. Oggi, sabato 11 aprile, i rossoneri sono stati battuti dall'Udinese a San Siro con un clamoroso 3-0 nella 32esima giornata di Serie A. A decidere il match l'autogol di Bartesaghi al 27' e le reti di Ekkelenkamp al 37' e di Atta al 71'.

La squadra di Allegri rimane quindi 63 in classifica e rischia di venire risucchiata nella lotta Champions con il Como che, in caso di vittoria contro l'Inter, potrebbe arrivare a -2, e vede allontanarsi il secondo posto, con il Napoli che con tre punti può volare a +5. Sale invece a 43 l'Udinese, decima.

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfiderà l'Hellas Verona in trasferta mentre l'Udinese ospiterà il Parma.