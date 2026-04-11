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Milan-Udinese 0-3, tris friulano e Allegri sprofonda

I rossoneri sono stati battuti dai friulani nella 32esima giornata di campionato

Massimiliano Allegri - Afp
Massimiliano Allegri - Afp
11 aprile 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cade il Milan. Oggi, sabato 11 aprile, i rossoneri sono stati battuti dall'Udinese a San Siro con un clamoroso 3-0 nella 32esima giornata di Serie A. A decidere il match l'autogol di Bartesaghi al 27' e le reti di Ekkelenkamp al 37' e di Atta al 71'.

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La squadra di Allegri rimane quindi 63 in classifica e rischia di venire risucchiata nella lotta Champions con il Como che, in caso di vittoria contro l'Inter, potrebbe arrivare a -2, e vede allontanarsi il secondo posto, con il Napoli che con tre punti può volare a +5. Sale invece a 43 l'Udinese, decima.

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfiderà l'Hellas Verona in trasferta mentre l'Udinese ospiterà il Parma.

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