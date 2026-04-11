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Serie A, oggi Milan-Udinese - Diretta

I rossoneri ospitano i friulani nella 32esima giornata di campionato

Leao ed Estupinan - Ipa/Fotogramma
Leao ed Estupinan - Ipa/Fotogramma
11 aprile 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, i rossoneri sfidano l'Udinese - in diretta tv e streaming - a San Siro nella 32esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta contro il Napoli per 1-0, firmata Politano, costata il sorpasso partenopeo al secondo posto, mentre i friulani arrivano alla sfida dal pareggio interno per 0-0 contro il Como di Fabregas.

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Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfiderà l'Hellas Verona in trasferta mentre l'Udinese ospiterà il Parma.

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