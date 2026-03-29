circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

MotoGp, oggi si corre nel Gp delle Americhe - Diretta

Il motomondiale torna protagonista con il suo terzo appuntamento

Marco Bezzecchi - Afp
Marco Bezzecchi - Afp
29 marzo 2026 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna protagonista. Oggi, domenica 29 marzo, il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe ad Austin. Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. Nella Sprint del sabato vittoria per Jorge Martin davanti a Bagnaia e Acosta.

CTA

La gara in diretta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp oggi motogp live motogp diretta gp americhe gp americhe diretta gp americhe live
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza