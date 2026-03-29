La MotoGp torna protagonista. Oggi, domenica 29 marzo, il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe ad Austin. Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. Nella Sprint del sabato vittoria per Jorge Martin davanti a Bagnaia e Acosta.