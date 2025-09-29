circle x black
Musetti-Tien, oggi l'azzurro in campo a Pechino - Diretta

Il tennista toscano sfida lo statunitense nei quarti dell'Atp 500 cinese

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
29 settembre 2025 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Nei turni precedenti del torneo Musetti, che ricopre la nona posizione nel ranking, ha battuto due tennisti francesi: Giovanni Mpetshi Perricard all'esordio e Adrian Mannarino agli ottavi. Tien invece ha superato prima l'argentino Francisco Cerundolo e poi un altro azzurro, Flavio Cobolli.

In caso di vittoria Musetti sfiderebbe in semifinale il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

musetti musetti tien musetti diretta musetti oggi musetti pechino atp pechino
