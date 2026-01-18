La premier dopo l'annuncio del presidente Usa: "Ho sentito Trump e segretario Nato". E "sentirò leader europei, importante parlarsi"

L'aumento dei dazi Usa nei confronti dei Paesi che inviano soldati in Groenlandia è "un errore", una "decisione che non condivido". Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Seul, ultima tappa della sua missione in Oriente.

Oggi "ho sentito il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Rutte", ha sottolineato la presidente del Consiglio. E "nel corso della giornata sentirò anche i leader europei" per parlare della questione. "Ho convocato una riunione, credo che in questa fase sia molto importante parlarsi e che sia molto importante evitare un’escalation, perché si può lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è utile e necessario per tutti", ha aggiunto la presidente del Consiglio.

"A partire dal 1° febbraio 2026, a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia verrà applicata una tariffa del 10% su tutte le merci spedite negli Stati Uniti d'America. Il 1° giugno 2026, la tariffa aumenterà al 25%", ha annunciato Trump aggiungendo che i dazi spariranno solo quando sarà raggiunto "un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia".

La previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me, è un errore e ovviamente non la condivido. Condivido invece l’attenzione che la presidenza americana attribuisce alla Groenlandia e in generale all’Artico, che è una zona strategica nella quale va evitata un’eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili", ha sottolineato Meloni aggiungendo: "Continuo a insistere sul ruolo della Nato: è la Nato il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili in un territorio che è chiaramente strategico. Credo che il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa e, a maggior ragione per questo, poiché la Nato ha cominciato a fare questo lavoro, credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni".