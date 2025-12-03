circle x black
Coppa Italia, oggi Napoli-Cagliari - Diretta

I partenopei ospitano i sardi negli ottavi di finale

David Neres - Ipa/Fotogramma
David Neres - Ipa/Fotogramma
03 dicembre 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
Il Napoli torna protagonista in Coppa Italia. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari - in diretta tv e streaming - al Maradona negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dal trionfo contro la Roma in campionato, 1-0 firmato Neres che è valso il sorpasso proprio sui giallorossi in testa alla classifica di Serie A, mentre i sardi sono stati battuti 2-1 dalla Juventus all'Allianz Stadium.

La vincente della sfida tra Napoli e Cagliari affronterà quella di Fiorentina-Como.

