La Serie A riparte dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Oggi, sabato 21 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli - in diretta tv e streaming -, si affrontano i padroni di casa guidati in panchina da Max Allegri e il Torino di Ignazio Abate. Gli azzurri sono reduci dal pareggio interno con la Lazio e prima ancora dal crollo in Champions League contro il Porto.