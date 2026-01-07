circle x black
Serie A, oggi Napoli-Verona - La partita in diretta

La squadra di Conte ospita i gialloblù al Maradona

Scott McTominay - Fotogramma/IPA
07 gennaio 2026 | 17.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Gli azzurri oggi, mercoledì 7 gennaio, ospitano il Verona - in diretta tv e streaming - al Maradona nella 19esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nel big match contro la Lazio all'Olimpico, mentre quella di Zanetti è stata battuta per 3-1 dal Torino al Bentegodi. Si gioca alle 18:30.

Dove vedere Napoli-Verona? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn.

Nella prossima giornata di Serie A, domenica 11 gennaio, il Verona ospiterà la Lazio al Bentegodi. In serata, il big match di San Siro tra Inter e Napoli.

