Vince la Juventus. Oggi, sabato 27 dicembre, i bianconeri hanno battuto il Pisa 2-0 in trasferta nella 17esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti, nel secondo tempo, di Kalulu e Yildiz. Con questo successo la squadra di Spalletti vola al terzo posto classifica salendo a 32 punti, agganciando il Milan secondo e portandosi a una sola lunghezza dall'Inter capolista, che ha due partite in meno. Rimane invece a quota 11, penultimo, il Pisa di Gilardino.

Nel prossimo turno di Serie A la Juventus ospiterà il Lecce, mentre il Pisa sfiderà il Genoa al Ferraris.