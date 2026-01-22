LIVE
Il tennista azzurro sfida l'australiano nel secondo turno dello Slam di Melbourne
Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne, sfida oggi, giovedì 22 gennaio, l'australiano James Duckworth - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Sinner, all'esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic.
In caso di vittoria Sinner sfiderà, nel prossimo turno, il vincente di Spizzirri-Wu.