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Internazionali, oggi Sinner-Pellegrino - Diretta

Il numero 1 del mondo affronta il derby azzurro degli ottavi nel Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
12 maggio 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a caccia dei quarti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida Andrea Pellegrino - in diretta tv e streaming - nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo aver eliminato, dopo il bye del primo turno, Ofner al secondo e Popyrin al terzo turno, mentre Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha superato, nel tabellone principale, Nardi, Fils, ritiratosi per infortunio, e Tiafoe.

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In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà nei quarti il vincente di Rublev-Basilashvili.

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