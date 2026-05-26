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Roland Garros, oggi Sinner-Tabur - Diretta

Il tennista azzurro sfida il francese all'esordio nello Slam parigino

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
26 maggio 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro esordisce contro il francese Clement Tabur - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam parigino, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, in finale dopo un'epica partita-maratona da oltre cinque ore. Sinner arriva all'appuntamento dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, dove è riuscito a battere Casper Ruud in finale conquistando il suo sesto Masters 1000 consecutivo. Il francese invece, che avrà dalla sua il sostegno del pubblico, è arrivato al torneo grazie a una wild card.

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In caso di passaggio del turno, Sinner troverà il vincente di Fearnley-Cerundolo.

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