Mondiali 2026, oggi sorteggio con possibili avversarie Italia - La diretta

Con la definizione dei 12 gironi iniziali prenderà forma il torneo in programma dall'11 giugno al 19 luglio

Donald Trump e il presidente Fifa Gianni Infantino - Fotogramma/IPA
05 dicembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, venerdì 5 dicembre, prendono forma i Mondiali di calcio 2026. A Washington, negli Stati Uniti, verranno definiti i gironi del torneo, che si giocherà in estate tra Usa, Messico e Canada. Le 42 squadre già certe della qualificazione e le 6 squadre che a marzo verranno fuori dagli spareggi (che interessano anche l'Italia) conosceranno così il loro cammino nella manifestazione con la divisione iniziale nei 12 gironi.

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali? La cerimonia inizierà alle 18 ora italiana e sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW, Sky Go, Fifa+ e Dazn.

I Mondiali di calcio 2026 sono in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026.

