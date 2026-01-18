circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, Torino-Roma 0-0 - Diretta

I granata ospitano i giallorossi nella 21esima giornata di campionato

La Roma - Ipa/Fotogramma
La Roma - Ipa/Fotogramma
18 gennaio 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi sfidano oggi, domenica 18 gennaio, il Torino - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 all'Olimpico, mentre quella di Baroni è stata superata con lo stesso risultato dall'Atalanta a Bergamo, mentre in Coppa Italia ha superato gli ottavi di finale vincendo proprio contro la Roma per 3-2.

Questa sera invece è previsto il match tra Milan e Lecce a San Siro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma diretta roma torino roma torino roma diretta torino roma live
Vedi anche
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza