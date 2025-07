Domenica da non perdere a Wimbledon 2025 . Oggi, 6 luglio , via agli ottavi di finale dello Slam inglese. Tocca al campione in carica Carlos Alcaraz , che sul Centrale affronterà Andrey Rublev . La numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka se la vedrà con la belga Elise Mertens. Il numero 5 Taylor Fritz sfiderà invece Jordan Thompson.

Wimbledon 2025 viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.