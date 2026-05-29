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Il tennista tedesco sfida il francese nel terzo turno dello Slam di Parigi
Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo titolo Slam, arriva al match dopo aver battuto Bonzi e Machac. Halys invece ha superato Bellucci e Humbert.
In caso di passaggio del turno, Zverev se la vedrà con il vincente di Khachanov-De Jong.