Novak Djokovic è il secondo semifinalista degli Australian Open. A Melbourne il tennista serbo oggi 21 gennaio ha battuto, nel big match dei quarti di finale, lo spagnolo Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 e ora si giocherà l'accesso alla finale del primo Slam della stagione contro Alexander Zverev, che ha superato a sua volta Tommy Paul.

Dopo un primo parziale equilibrato ma vinto dallo spagnolo 6-4, Nole è riuscito a reagire battendo con lo stesso risultato il numero tre del mondo nel secondo set. Djokovic alza ancora il livello del suo tennis nel terzo parziale, chiuso 6-3, e completa così la sua rimonta. Nel quarto c'è la reazione di Alcaraz, con il match che va avanti un break dopo l'altro, ma a spuntarla alla fine è ancora il serbo, che chiude il match con un altro 6-4 e si regala l'ennesima semifinale Slam della carriera.

Le parole di Djokovic

Djokovic ha commentato a caldo la sua vittoria contro Alcaraz: "Come l'ho battuto? Con le mie due braccia e le mie due gambe, anzi una gamba e mezzo", ha detto con un sorriso. Nole ha poi fatto i complimenti all'avversario: "Ho tantissimo rispetto per Carlos, per quello che rappresenta e i risultati che ha raggiunto finora. È un ragazzo fantastico e ungiocatore incredibile, continuerà a lottare su questi livelli molto più a lungo di me. Avrei voluto che questa partita fosse la finale, è stato uno dei match più belli che ho mai giocato su questo campo".