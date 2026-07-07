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Wimbledon, oggi quarti Djokovic-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla

L'ex numero uno del ranking affronta il canadese per un posto in semifinale

Djokovic - IPA
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07 luglio 2026 | 06.58
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026 per i quarti di finale. Oggi, martedì 7 luglio, l'ex numero uno del ranking Atp affronta Felix Auger Aliassime per un posto in semifinale a Londra. Il serbo arriva dal successo contro Safiullin, mentre il canadese ha battuto Davidovich Fokina agli ottavi. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Djokovic-Auger Aliassime, orario e precedenti

Sono due i precedenti tra Djokovic e Auger Aliassime, con una vittoria a testa. Entrambi risalgono al 2022: il serbo ha avuto la maglio ai quarti degli Internazionali di Roma, mentre il canadese ha vinto la sfida in Laver Cup. Il match è il secondo sul Centrale e inizierà non prima delle 16:30.

Djokovic-Auger Aliassime, dove vederla

Il match tra Djokovic e Auger Aliassime sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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