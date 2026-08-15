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Djokovic delude a Cincinnati: eliminato all'esordio da Tirante

Il tennista serbo battuto al secondo turno dall'argentino

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
15 agosto 2026 | 23.13
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic eliminato a Cincinnati. Oggi, sabato 15 agosto, il tennista serbo è stato battuto al secondo turno dall'argentino Thiago Agustin Tirante, che si è imposto in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita che sembrava in controllo di Djokovic, ma che poi ha cambiato improvvisamente copione.

Djokovic, che alla vigilia del match aveva ammesso di essere in ottime condizioni fisiche, ha vinto agilmente il primo parziale imponendosi per 6-2, salvo poi subire la rimonta dell'avversario, che ha ribaltato la partita chiudendo con un doppio 6-4 i due set successivi.

Ora ad attendere il serbo ci saranno gli Us Open, al via tra due settimane sul cemento di New York e prossimo obiettivo per inseguire il sogno del 25esimo Slam.

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djokovic djokovici cincinnati
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