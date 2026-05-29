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Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno: orario, precedenti e dove vederla

Il serbo affronta il brasiliano a Parigi

Djokovic - IPA
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29 maggio 2026 | 06.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il serbo affronta il brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno del torneo parigino. Il serbo è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Valentin Royer, mentre il sudamericano ha avuto la meglio su Dino Prizmic. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

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Djokovic-Fonseca, orario e precedenti

Il match di oggi tra Djokovic e Fonseca inizierà non prima delle 15:30. I due non si sono mai affrontati in carriera.

Djokovic-Fonseca, dove vederla

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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Roland Garros Djokovic Djokovic Fonseca Fonseca
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