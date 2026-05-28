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Sinner ko tra vomito e crampi, choc al Roland Garros. Jannik eliminato da Cerundolo

Il tennista azzurro ha accusato problemi fisici durante il secondo turno dello Slam di Parigi

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
28 maggio 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner eliminato dal Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è battuto dall'argentino Juan Manuel Cerundolo in cinque set con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 in una partita inizialmente in controllo e poi condizionata dai problemi fisici iniziati nel corso del terzo set e continuati per il resto del match. Sinner non è riuscito a reagire e si è così arreso lasciando il torneo, a cui arrivava dopo la finale persa lo scorso anno, al terzo turno.

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Sinner eliminato al Roland Garros, cos'è successo

Sotto 0-40 nel decimo game del terzo set, il numero 1 del mondo ha chiesto l'intervento del fisioterapista dopo un consulto con l'arbitro. Sinner ha iniziato a muoversi male, faticando a guidare gli scambi e non trovando più slancio con il servizio: apparentemente, l'altoatesino ha accusato crampo. Al momento del cambio di campo Sinner si è seduto in panchina massaggiandosi la coscia sinistra, ma senza chiedere l'intervento del fisioterapista. Tornato in campo l'azzurro ha però cominciato a zoppicare.

"Dipende da cosa hai", gli ha detto l'arbitro quando il 24enne ha chiesto se potesse prendersi del tempo. "Non so se è disidratazione", ha detto l'azzurro, che poi ha chiamato il fisioterapista. "Mi sento la testa pesante e sento di dover vomitare", ha detto Sinner, rientrando poi negli spogliatoi. Cerundolo ha chiesto chiarimenti all'arbitro: "Stanno valutando la situazione", la risposta. Poco dopo, Sinner è rientrato in campo per riprendere il match.

Cerundolo ha ribaltato completamente la situazione, salendo a condurre 6-5: Sinner, a quel punto, ha ricevuto una nuova visita del fisioterapista e ha assunto un farmaco o un integratore. In campo, ha continuato a soffrire cedendo il terzo set per 7-5. La storia non cambia nel quarto parziale, dove Sinner prova a conservare le energia e lascia andare il set, subendo un break dopo l'altro e arrendendosi 6-1. L'azzurro prova quindi a dare tutto nel quinto e decisivo set, ma senza riuscire a invertire l'inerzia di una partita ormai compromessa: Cerundolo piazza due break nei primi due game del parziale e vola sul 4-0, difendendosi sulle occasioni di controbreak costruite, a fatica, da Sinner e controllando poi il resto del set, portato a casa 6-1. Sinner saluta così, con molti rimpianti, Parigi e rimanda l'appuntamento con Roland Garros e Career Grand Slam.

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