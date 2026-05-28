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Sinner, lite con Vagnozzi al Roland Garros: "Mi lasci solo?"

Il tennista azzurro ha avuto un battibecco con il proprio angolo

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
28 maggio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner 'zittisce' Simone Vagnozzi a Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dello Slam di Parigi, in una partita segnata, nelle sue fasi finali, anche da un battibecco con il suo angolo.

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Durante un turno di servizio, Vagnozzi si alza in piedi per dare indicazioni all'azzurro, che però reagisce male: ''Puoi lasciarmi un attimo solo? Un attimo solo'', ha urlato al suo allenatore, che dal canto suo è tornato a sedersi lasciando Sinner ai suoi pensieri.

Una tensione evidente dovuta anche a problemi fisici manifestati nel corso del terzo set. Sinner ha iniziato a sentire un accenno di crampi e una sensazione di vomito, chiamando in campo prima il fisioterapista e poi rientrando negli spogliatoi.

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