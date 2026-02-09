circle x black
Djokovic tifoso a Milano Cortina, vede il pattinaggio e... 'impazzisce' - Video

Il tennista serbo ha reagito incredulo alla performance di Ilia Malinin, che ha poi conquistato l'oro

le reazioni di Novak Djokovic - X
09 febbraio 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic in estasi per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, reduce dalla sconfitta nella finale degli Australian Open 2026 contro Carlos Alcaraz, ma capace di eliminare Jannik Sinner nella semifinale dello Slam di Melbourne, è a Milano per godersi alcune gare delle Olimpiadi invernali e aveva già presenziato alla cerimonia di apertura di San Siro.

Alla Milano Ice Skating Arena di Assago Djokovic è stato inquadrato più volte mentre esultava per le performance dei pattinatori in gara, celebrando anche il bronzo dell'Italia, ma è stata un'esibizione in particolare che ha catturato la sua attenzione. Quando sul ghiaccio è arrivata la performance di Ilia Malinin, Djokovic ha reagito alzandosi in piedi e mettendosi le mani tra i capelli.

A fine gara il pattinatore statunitense, che ha vinto la medaglia d'oro, ha commentato proprio le immagini delle reazioni del fuoriclasse serbo: "Ho visto Djokovic. È stato incredibile. Ho sentito dire che dopo aver eseguito il mio salto mortale all'indietro, lui aveva le mani in testa. È un momento irripetibile, sono assolutamente sbalordito".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic milano cortina milano cortina 2026 djokovic milano cortina djokovic pattinaggio pattinaggio milano cortina
