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Roland Garros, oggi Djokovic - Mpetshi Perricard: il match in diretta

Il serbo, numero 3 del tabellone, al primo turno affronta il francese

Novak Djokovic - (Fotogramma)
Novak Djokovic - (Fotogramma)
24 maggio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic debutta oggi al Roland Garros nel match serale di domenica 24 maggio. Il serbo, numero 3 del tabellone, al primo turno affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo confronto diretto. Il 39enne di Belgrado va a caccia del 25esimo titolo Slam della sua straordinaria carriera. Djokovic inizia l'avventura a Parigi dopo un periodo di stop e senza match giocati sulla terra rossa europea.

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Il vincente affronta al secondo turno uno tra il boliviano Hugo Dellien e il francese Valentin Royer.

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roland garros diretta roland garros
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